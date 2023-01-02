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حرصًا على سلامة الطلاب والمعلمين

تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس القويعية

2023-01-02 الساعة 6:45
تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس القويعية
المواطن - فريق التحرير

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قررت إدارة تعليم محافظة القويعية، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء بجميع مدارسها.

وقالت الإدارة عبر حسابها بموقع “تويتر” “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء بجميع مدارس تعليم القويعية”.

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وأضافت أن الدراسة ستكون عن بعد عبر منصة مدرستي.

منصة مدرستي

وكانت إدارة تعليم محافظة المهد أعلنت عن تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ بمدارس المحافظة، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت أن الدوام لليوم الدراسي غداً سيكون عن بُعد عبر “منصة مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تعليق الدراسة بالليث

كما أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث عن استمرار تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء بجميع مدارس ” البنين والبنات ” بمحافظتي الليث وأضم ؛ وستكون الدراسة غداً الثلاثاء عن بُعد عبر ” منصة مدرستي “.

وأكد ذلك المتحدث الرسمي لتعليم الليث محمد بن ختيم المالكي، مبينًا أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة والأجواء الرعدية الماطرة ، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس.

وأهابت إدارة التعليم بكافة منسوبيها لضرورة توخي الحيطة والحذر ، والالتزام بتوجيهات وتعليمات الجهات المعنية ، والابتعاد عن بطون الأودية وجريان السيول.

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