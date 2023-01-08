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بناء على تحذيرات الأرصاد

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف

2023-01-08 الساعة 7:39
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف
المواطن - فريق التحرير

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قررت جامعة الطائف، تعليق الدراسة غدًا الاثنين بالحوية وكافة الفروع، بناء على تحذيرات المركز الوطني للأرصاد.

وقالت الجامعة في بيان صادر عنها “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة منسوبي الجامعة، فقد تقرر تعليق الدراسة غدًا الاثنين بالحوية وكافة الفروع، على أن يكون حضور الطلبة عبر “البلاك بورد”.

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وأضافت أن دوام الموظفين يستمر عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

تعليق الدراسة بتعليم الطائف

وكانت إدارة تعليم الطائف أعلنت عن تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الاثنين بمدارس تعليم الطائف والمحافظات التابعة له وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي.

وقالت الإدارة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب/ات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي/ات مكاتب التعليم، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بعد يوم غدٍ الاثنين بـتعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً؛ وستكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

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