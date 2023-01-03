تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس المدينة والحناكية وخيبر وبدر ووادي الفرع

أعلنت إدارة التعليم في المدينة المنورة عن استمرار تعليق الدراسة يوم غدٍ الأربعاء بناءً على التحذير الصادر من الأرصاد الجوية.

وقالت الإدارة في بيان لها اليوم : بناءً على التحذير الوارد من المركز الوطني للأرصاد ومديرية الدفاع المدني بالمنطقة، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الأربعاء 11 / 6/ 1444هـ بمدارس المدينة المنورة، ومحافظات (الحناكية وخيبر وبدر ووادي الفرع) وذلك عبر منصة مدرستي.