تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس المدينة والحناكية وخيبر وبدر ووادي الفرع

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أعلنت إدارة التعليم في المدينة المنورة عن استمرار تعليق الدراسة يوم غدٍ الأربعاء بناءً على التحذير الصادر من الأرصاد الجوية.
وقالت الإدارة في بيان لها اليوم : بناءً على التحذير الوارد من المركز الوطني للأرصاد ومديرية الدفاع المدني بالمنطقة، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الأربعاء 11 / 6/ 1444هـ بمدارس المدينة المنورة، ومحافظات (الحناكية وخيبر وبدر ووادي الفرع) وذلك عبر منصة مدرستي.