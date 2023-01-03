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تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس المدينة والحناكية وخيبر وبدر ووادي الفرع

2023-01-03 الساعة 3:26
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس المدينة والحناكية وخيبر وبدر ووادي الفرع
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة التعليم في المدينة المنورة عن استمرار تعليق الدراسة يوم غدٍ الأربعاء بناءً على التحذير الصادر من الأرصاد الجوية.

وقالت الإدارة في بيان لها اليوم : بناءً على التحذير الوارد من المركز الوطني للأرصاد ومديرية الدفاع المدني بالمنطقة، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الأربعاء 11 / 6/ 1444هـ بمدارس المدينة المنورة، ومحافظات (الحناكية وخيبر وبدر ووادي الفرع) وذلك عبر منصة مدرستي.

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