قررت إدارة تعليم القصيم تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس تعليم القصيم بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الإدارة إنه بناءً على تقارير المركز الوطني للأرصاد، حول توقع استمرار الحالة المناخية، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الثلاثاء 10-6-1444ﮪ.

وسيكون الدوام لليوم الدراسي غدًا عن بُعد عبر منصة مدرستي لكل الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم في القصيم.