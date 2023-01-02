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تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة ورابغ وخليص

2023-01-02 الساعة 2:37
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة ورابغ وخليص
المواطن - فريق التحرير

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قررت إدارة تعليم جدة تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة ورابغ وخليص.
وقالت الإدارة في بيان لها إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء 10 / 6 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص.
وتابعت: سيكون الدوام لليوم الدراسي غدًا لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم عبر منصة مدرستي.

تعليق الدراسة

يذكر أنه تقرر تعليق الدراسة في مدارس تعليم جدة ورابع وخليص منذ يوم الأحد الماضي بعد التقارير الواردة عن الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة الطلاب.

طقس جدة

وكان المركز الوطني للأرصاد نبّه اليوم، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على محافظتي جدة، ورابغ, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتساقط البرد, والسيول, وانعدام في مدى الرؤية الأفقية, وارتفاع الأمواج.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الحادية عشر مساء يوم غدٍ.

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