تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس وجامعة الطائف

أعلنت جامعة الطائف تحويل الدراسة الحضورية عبر البلاك بورد غدًا الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الجامعة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة منسوبي الجامعة، فقد تقرر تمديد تعليق الدراسة في الجامعة بالحوية وكافة الفروع الأخرى، يوم غدٍ الثلاثاء 3 يناير 2023م؛ على أن يكون حضور الطلبة عبر “البلاك بورد” ويستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة المعمول بها.

تعليم الطائف

بدورها أعلنت إدارة تعليم الطائف، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

وقالت الإدارة في بيان صادر عنها “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء بـ تعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليميًا؛ وستكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي”.