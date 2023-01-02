تعليق الدراسة الحضورية غًدا في مدارس الخرج والدلم

أعلنت إدارة تعليم الخرج، تعليق الدراسة الحضورية غداً الثلاثاء في جميع مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي بقطاعي التعليم في الخرج والدلم، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

الدراسة عن بعد

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً “عن بعد” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس عبر منصة مدرستي.