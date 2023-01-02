تعليق الدراسة الحضورية في الرياض غدًا تعليم المدينة المنورة: استمرار تعليق الدراسة الحضورية للغد طرح تذاكر إضافية لمباراة النصر والطائي فواز الطريس يُجري جراحة ناجحة انتقادات واسعة للمفوضية الأوروبية بسبب مواصلة دعم أوكرانيا تفاعل كبير بين الطلاب والمعلمين في الحصص الافتراضية التدريب التقني بمكة: الدراسة عن بعد غدًا 15 ريالًا سعر تذكرة حفل تقديم رونالدو وفاة مأساوية لعامل في مطار أمريكي سحبه محرك طائرة وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات
أعلن تعليم منطقة الرياض تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى منصة مدرستي (عن بعد) يوم غدٍ الثلاثاء 10/ 6/ 1444هـ بجميع مدارس ومكاتب التعليم بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.
وبحسب تغريدة لتعليم الرياض، على تويتر، جاء ذلك حرصًا على سلامة الجميع وبناء على تقارير الأرصاد.
وفي وقت سابق، أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء بمدارس المنطقة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ومديرية الدفاع المدني بالمنطقة وحرصاً على سلامة الجميع.
وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.