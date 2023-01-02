تعليق الدراسة الحضورية في جامعة أم القرى غدًا

قررت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت جامعة أم القرى إنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من الجامعة على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء ١٠-٦-١٤٤٤هـ وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.