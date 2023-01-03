تعليق الدراسة الحضورية في حفر الباطن غدًا

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، تعليق الدراسة الحضورية غداً بمدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

الدراسة عبر منصة مدرستي

وأوضحت أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.