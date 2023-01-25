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الدراسة عبر منصتي مدرستي وروضتي

الدراسة عن بعد غدًا بجميع مدارس المجمعة بسبب الطقس

2023-01-25 الساعة 8:42
الدراسة عن بعد غدًا بجميع مدارس المجمعة بسبب الطقس
المواطن - فريق التحرير

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قررت إدارة تعليم محافظة المجمعة بالرياض، استمرار الدراسة عن بُعد غدًا الخميس عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي؛ وذلك بسبب الأحوال الجوية المتقلبة التي تشهدها المنطقة.

الدراسة عبر منصتي مدرستي وروضتي

وقالت الإدارة في تغريدة عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر استمرار الدراسة يوم غدٍ الخميس 4 رجب 1444هـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم المجمعة.

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مدارس حائل

وفي وقت سابق، قررت إدارة تعليم حائل، اليوم الأربعاء، تعليق الدراسة الحضورية بجميع مدارسها، على أن تستمر الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

وأوضحت الإدارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن الدراسة تستمر اليوم الأربعاء 3/ 7/ 1444هـ عبر منصة مدرستي “عن بعد” في جميع المدارس، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس؛ حرصًا على سلامة الجميع.

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