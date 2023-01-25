أمريكية تطلب 20 دولارًا في الساعة مقابل الاعتناء بحفيدتها سجن مسلم هندي مدى الحياة بسبب قطيع من البقر أزمة مرتضى منصور وكلاتنبيرج تصل للصحافة الإنجليزية صالح الشهري: طريقة واحدة لـ الهلال للعبور إلى نهائي السوبر السعودي شركة علم تفتح التقديم على برنامج التدريب التعاوني مايك بومبيو: محمد بن سلمان شخصية تاريخية وأهم قادة عصره الدراسة عن بعد غدًا بجميع مدارس المجمعة بسبب الطقس الفريق البسامي يبحث تنفيذ الخطط الأمنية لحفظ سلامة الحجاج العثور على 100 حمار مذبوح بالفيوم المصرية النيابة: يجب الإبلاغ الفوري عن حالات الإيذاء حال وقوعها
قررت إدارة تعليم محافظة المجمعة بالرياض، استمرار الدراسة عن بُعد غدًا الخميس عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي؛ وذلك بسبب الأحوال الجوية المتقلبة التي تشهدها المنطقة.
وقالت الإدارة في تغريدة عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر استمرار الدراسة يوم غدٍ الخميس 4 رجب 1444هـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم المجمعة.
وفي وقت سابق، قررت إدارة تعليم حائل، اليوم الأربعاء، تعليق الدراسة الحضورية بجميع مدارسها، على أن تستمر الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.
وأوضحت الإدارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن الدراسة تستمر اليوم الأربعاء 3/ 7/ 1444هـ عبر منصة مدرستي “عن بعد” في جميع المدارس، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس؛ حرصًا على سلامة الجميع.