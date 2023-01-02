تعليق الدراسة غدًا في جامعات الإمام محمد والملك سعود والأمير مقرن

أعلنت إدارة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء؛ نظرًا للأجواء المطرية التي تشهدها مدينة الرياض.

وقالت إدارة الجامعة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الاثنين: نظرًا للأجواء المطرية التي تشهدها مدينة الرياض؛ تعلن جامعة الإمام تعليق الدراسة الحضورية- للطلاب والطالبات- وتحويل المحاضرات (عن بعد) في توقيت المحاضرات نفسها ليوم غدٍ الثلاثاء 10/ 6/ 1444هـ في جميع الكليات.

جامعة الملك سعود

كما أعلنت جامعة الملك سعود عن تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء 10/ 6/ 1444هـ لتكون عن بُعد.

جامعة الأمير مقرن

في غضون ذلك، أعلنت جامعة الأمير مقرن، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء؛ نظرًا لما ورد من المركز الوطني للأرصاد حول حالة الطقس.

وقالت إدارة الجامعة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين: حرصًا منّا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الحضور يوم الغد الثلاثاء الموافق لـ3/ 1/ 2023م في جامعة الأمير مقرن لجميع الطلبة والمنسوبين وتأجيل الاختبارات حتى إشعار آخر.