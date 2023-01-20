تعليق المعيوف على لقطة طريفة لـ البليهي أمام سان جيرمان

علق عبدالله المعيوف حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال على لقطة زميله علي البليهي مدافع أزرق الرياض الذي شارك في مباراة كأس موسم الرياض أمس الخميس ضد نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر المعيوف لقطة لزميله علي البليهي وهو يُشهر البطاقة الحمراء في وجه الإسباني خوان بيرنات لاعب باريس سان جيرمان مُقلدًا الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم الذي أشهر البطاقة الحمراء في وجه اللاعب الإسباني.

وكان باريس سان جيرمان تُوج بلقب كأس موسم الرياض، بعد الفوز على فريق نجوم الهلال والنصر بنتيجة 5-4.

ملخص مباراة سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر

وشهد الشوط الأول 4 أهداف، حيث سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الأول لـ سان جيرمان بالدقيقة الثانية بعد تمريرة متقنة من نيمار، ثم سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التعادل لفريق موسم الرياض من ركلة جزاء في الدقيقة الـ34.

ثم بعدها أضاف البرازيلي ماركينيوس الهدف الثاني لفريق العاصمة الفرنسية مستغلًّا خطأ في التمركز الدفاعي للاعبي الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر.

وواصل رونالدو تألقه مسجلًا الهدف الثاني بعد متابعة مميزة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل الإسباني راموس الهدف الثالث لـ باريس سان جيرمان بعد تمريرة متقنة من مبابي، ثم بعدها أحرز اللاعب الكوري جانج هيون سو الهدف الثالث لفريق موسم الرياض.

ونجح مبابي في إضافة الهدف الرابع لـ سان جيرمان من ركلة جزاء، ثم سجل اللاعب هوجو الهدف الخامس للفريق الفرنسي.

وفي الدقيقة الـ93 سجل البرازيلي تاليسكا الهدف الرابع لفريق نجوم الهلال والنصر من تصويبة قوية.