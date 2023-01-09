تعليق ساخر من الحقيل على مقطع متهور وسط السيل

ولي العهد يعلن مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة أمطار غزيرة ورياح نشطة وبرد وسيول على 10 مناطق تحذير من طقس الشرقية والشمالية: عواصف رعدية وأمطار غزيرة ولي العهد وقائد الجيش الباكستاني يستعرضان العلاقات الثنائية ضوابط هامة لمشاركة فرق العرضة في المناسبات العامة والخاصة %49 من شعب ألمانيا يرفض قرار تزويد كييف بالأسلحة الدراسة عن بُعد غدًا بجامعة الحدود الشمالية استمرار الدراسة غدًا عن بعد في مدارس حفر الباطن موعد مباراة السعودية والعراق والقنوات الناقلة تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف
نشر الباحث في الطقس والمناخ، وليد سليمان الحقيل عبر حسابه في “تويتر”،، مقطع فيديو لتهور قائد المركبة وسط السيول.
وعلق وليد سليمان الحقيل، على المقطع، بقوله :” ما غرق من أول مرة راح يحاول مرة ثانية”.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية والجوف.
في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق, ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة,كما تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، علقان، الظهر).