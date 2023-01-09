Icon

ولي العهد يعلن مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة Icon أمطار غزيرة ورياح نشطة وبرد وسيول على 10 مناطق Icon تحذير من طقس الشرقية والشمالية: عواصف رعدية وأمطار غزيرة Icon ولي العهد وقائد الجيش الباكستاني يستعرضان العلاقات الثنائية Icon ضوابط هامة لمشاركة فرق العرضة في المناسبات العامة والخاصة Icon %49 من شعب ألمانيا يرفض قرار تزويد كييف بالأسلحة Icon الدراسة عن بُعد غدًا بجامعة الحدود الشمالية Icon استمرار الدراسة غدًا عن بعد في مدارس حفر الباطن Icon موعد مباراة السعودية والعراق والقنوات الناقلة Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ما غرق من أول مرة راح يحاول مرة ثانية

تعليق ساخر من الحقيل على مقطع متهور وسط السيل

2023-01-09 الساعة 1:07
تعليق ساخر من الحقيل على مقطع متهور وسط السيل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشر الباحث في الطقس والمناخ، وليد سليمان الحقيل عبر حسابه في “تويتر”،، مقطع فيديو لتهور قائد المركبة وسط السيول.

ووثق المقطع المتداول، الذي نشره الحقيل، عبر حسابه في “تويتر”، تهور قائد مركبة واقتحام السيول بالمركبة، أكثر من مرة، معرضاً حياته للخطر.

وعلق وليد سليمان الحقيل، على المقطع، بقوله :” ما غرق من أول مرة راح يحاول مرة ثانية”.

قد يهمّك أيضاً
Img

لقطات لجريان شعيب الطيري شمال الرياض

Img

توقعات باستمرار هطول الأمطار على الشرقية حتى مساء اليوم الثلاثاء

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية والجوف.

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق, ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة,كما تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، علقان، الظهر).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يتألق بأرقام مميزة هذا الموسم
آخر الاخبار

الشباب يتألق بأرقام مميزة هذا الموسم

آخر الاخبار
الإماراتي ملهم الراشدي يحصد المركز الأول في...
السعودية اليوم

الإماراتي ملهم الراشدي يحصد المركز الأول في...

السعودية اليوم
بشرى سارة لمحبي هواتف سامسونج
حصاد اليوم

بشرى سارة لمحبي هواتف سامسونج

حصاد اليوم
وزير الإسكان: ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة...
السعودية اليوم

وزير الإسكان: ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة...

السعودية اليوم
تناقص الحشرات على لوحات السيارات يثير القلق
غرائب

تناقص الحشرات على لوحات السيارات يثير القلق

غرائب
الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر
أخبار أمنية

الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر

أخبار أمنية
الأمن العام: إحضار المستندات المطلوبة عند السفر...
السعودية اليوم

الأمن العام: إحضار المستندات المطلوبة عند السفر...

السعودية اليوم
أنمار الحائلي يُعلن عن مفاجأة سارة لجماهير...
الرياضة

أنمار الحائلي يُعلن عن مفاجأة سارة لجماهير...

الرياضة