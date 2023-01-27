Icon

مسؤول أوروبي يعترف: أدخلنا روسيا في حالة حرب مع الناتو والغرب  Icon الصحة تحذر من مضاعفات الإنفلونزا Icon خطيب المسجد النبوي: الأمطار نعمة عظيمة تبعث الحياة في كل شيء Icon تنبيه من الأرصاد لأهالي عسير: أمطار رعدية حتى الـ7 مساءً Icon الفتح لا يعرف التعادل آخر 17 مباراة Icon الطائي والشباب يسعيان لتجنب رقم سلبي Icon الشرطة الأمريكية تلقي القبض على قاتلة المبتعث السعودي Icon حكام مواجهتي اليوم بدوري روشن السعودي Icon خطيب المسجد الحرام: أحسنوا الظن بالآخرين والتمسوا الأعذار لهم Icon الموارد البشرية توضح أحقية الأفراد المستقلين بالسكن في المعاش Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا

تعليق فينيسوس على لقاء الريال ضد أتلتيكو مدريد

2023-01-27 الساعة 11:58
تعليق فينيسوس على لقاء الريال ضد أتلتيكو مدريد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أبدى نجم المرينغي، البرازيلي فينيسيوس جونيور سعادته بفوز الريال ضد أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

تعليق فينيسيوس

ونشر فينيسيوس صورة له من مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق قائلًا: “مدريد واحد فقط، والجميع يعرفه”.

قد يهمّك أيضاً
Img

عصابة السلب بدراجات نارية مسروقة في قبضة شرطة الرياض

Img

الصحة الفلسطينية تعلن سقوط 9 قتلى في جنين

وسجل فينيسيوس جونيور، الهدف الثالث لفريقه الريال ضد أتلتيكو مدريد عند الدقيقة 120، واحتفل راقصًا وسط هتافات كبيرة من جماهير المرينغي.

فينيسيوس جونيور في مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد
فينيسيوس – المصدر @realmadrid

وهتفت جماهير ريال مدريد باسم فينيسيوس جونيور عند الدقيقة 20، وهو رقم قميصه، قائلة: “إنه واحد منا، فينيسيوس واحد منا”، وذلك تعليقًا على الإساءة التي تعرض لها من جماهير أتلتيكو قبل الديربي.

وأصدر نادي أتلتيكو مدريد بيانًا رفض من خلاله العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس، كما أبدى ريال مدريد استنكاره للعنصرية تجاه الأجانب، مؤكدًا رفضه لمثل تلك الأفعال.

الريال ضد أتلتيكو مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

فوز الريال ضد أتلتيكو مدريد

ولعب الريال ضد أتلتيكو مدريد بالأمس على ملعب “سانتياجو برنابيو”، بالأمس ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، ونجح المرينغي في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية.

الريال ضد أتلتيكو مدريد
جانب من المباراة – المصدر @realmadrid

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، عن طريق ألفارو موراتا عند الدقيقة 19، قبل أن يسجل رودريجو التعادل عند الدقيقة 79، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية، ليحرز كريم بنزيما وفينيسيوس ثنائية عند الدقيقتين 104 و120.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 خطوات للوقاية من الربو وقت هطول...
السعودية اليوم

4 خطوات للوقاية من الربو وقت هطول...

السعودية اليوم
تعادل سلبي بين العراق وعمان بافتتاح كأس...
الرياضة

تعادل سلبي بين العراق وعمان بافتتاح كأس...

الرياضة
حضور مميز للمؤثرين في فعاليات مهرجان الإبل
السعودية اليوم

حضور مميز للمؤثرين في فعاليات مهرجان الإبل

السعودية اليوم
كبرى مُصدري الغاز بالعالم تحذر من أزمة...
السوق

كبرى مُصدري الغاز بالعالم تحذر من أزمة...

السوق
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
منتخب العراق بطلًا لـ كأس الخليج
الرياضة

منتخب العراق بطلًا لـ كأس الخليج

الرياضة
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس السنغال...
الملك سلمان

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس السنغال...

الملك سلمان
ابتداءً من اليوم.. توقع حالة مطرية غزيرة...
أخبار رئيسية

ابتداءً من اليوم.. توقع حالة مطرية غزيرة...

أخبار رئيسية