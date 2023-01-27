تعليق فينيسوس على لقاء الريال ضد أتلتيكو مدريد

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أبدى نجم المرينغي، البرازيلي فينيسيوس جونيور سعادته بفوز الريال ضد أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.
ونشر فينيسيوس صورة له من مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق قائلًا: “مدريد واحد فقط، والجميع يعرفه”.
وسجل فينيسيوس جونيور، الهدف الثالث لفريقه الريال ضد أتلتيكو مدريد عند الدقيقة 120، واحتفل راقصًا وسط هتافات كبيرة من جماهير المرينغي.
وهتفت جماهير ريال مدريد باسم فينيسيوس جونيور عند الدقيقة 20، وهو رقم قميصه، قائلة: “إنه واحد منا، فينيسيوس واحد منا”، وذلك تعليقًا على الإساءة التي تعرض لها من جماهير أتلتيكو قبل الديربي.
وأصدر نادي أتلتيكو مدريد بيانًا رفض من خلاله العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس، كما أبدى ريال مدريد استنكاره للعنصرية تجاه الأجانب، مؤكدًا رفضه لمثل تلك الأفعال.
ولعب الريال ضد أتلتيكو مدريد بالأمس على ملعب “سانتياجو برنابيو”، بالأمس ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، ونجح المرينغي في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية.
وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، عن طريق ألفارو موراتا عند الدقيقة 19، قبل أن يسجل رودريجو التعادل عند الدقيقة 79، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية، ليحرز كريم بنزيما وفينيسيوس ثنائية عند الدقيقتين 104 و120.