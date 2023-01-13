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مشيرًا إلى براعة المصريين القدماء

تعليق مثير لمالك تويتر حول معبد دندرة بمصر

2023-01-13 الساعة 11:05
تعليق مثير لمالك تويتر حول معبد دندرة بمصر
المواطن - فريق التحرير

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علق مالك تويتر، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على تغريدة حول فيديو من معبد دندرة الفرعوني.

التفاصيل

وفي الفيديو، يمكن رؤية ممر داخل معبد دندرة به عدد من درجات السلالم المصرية القديمة، وهو ما يسمى بالسرداب داخل المعبد ويعود إلى 2000 عام.

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وعلق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركتي تسلا وسبيس أكس على التغريدة قائلًا: كانت مصر القديمة وأشار إلى علامة الإثارة والغموض حول المصريين القدماء.

من المعروف أن معبد دندرة به 12 سردابًا، حيث إن السراديب هي المكان المخصص للاحتفال بالأعياد في مصر القديمة، وتخرج منه تماثيل المعبودات الذهبية والأدوات الطقسية اللازمة لإقامة الشعائر الدينية، وتحفظ بداخله التماثيل الثمينة والأدوات القيمة، وهو يضم مجموعة هامة من النقوش والمناظر، ومنها منظر فتح الباب الحجري، وخبي المجنح الذي يدفع قرص الشمس المجنح أمامه بين علامتي الشرق والغرب، وتقديم الخبز للمعبودة حتحور سيدة دندرة، بالإضافة إلى طقس طعن التمساح أمام حور بحدتي والمنظر الحتحورات السبعة.

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