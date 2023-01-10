تعليم الأحساء: الدراسة اليوم عبر منصة مدرستي

أعلنت إدارة تعليم الأحساء استمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي اليوم الثلاثاء؛ بسبب تقارير الأرصاد بشأن تقلبات الأجواء وتوقعات هطول الأمطار.

الدراسة عن بعد

وقالت الإدارة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بتوقع هطول الأمطار، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي، اليوم الثلاثاء 17/ 6/ 1444هـ للمدارس التابعة لـ تعليم الأحساء، لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

تعليم الشمالية

وفي وقت سابق، أعلن تعليم المنطقة الشمالية أنه نظرًا لاستمرار الحالة المطرية ومتابعة آثارها وحرصًا على سلامة الجميع تقرر استمرار الدراسة وتحويلها عن بُعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي، اليوم الثلاثاء 17/ 06/ 1444 في جميع مدارس المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها (للطلاب والهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدارس).

مدارس حفر الباطن

كما قررت إدارة تعليم حفر الباطن تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية.