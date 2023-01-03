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تعليم الأحساء يعلق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس الهجر الجنوبية والغربية

2023-01-03 الساعة 12:47
تعليم الأحساء يعلق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس الهجر الجنوبية والغربية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم الأحساء تعليق الدراسة الحضورية اليوم؛ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

الدوام عبر منصة مدرستي

وقالت الإدارة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر: تقرر تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء 10/ 6/ 1444هـ بمدارس الهجر الجنوبية والغربية، مشيرة إلى أن الدوام لليوم الدراسي سيكون لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس عبر منصة مدرستي.

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المدينة المنورة

في وقت سابق، أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، استمرار تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء بمدارس المنطقة؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ومديرية الدفاع المدني بالمنطقة، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة مدرستي.

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