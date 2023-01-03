تعليم الأحساء يعلق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس الهجر الجنوبية والغربية

تعليق الدراسة الحضورية في الرياض غدًا تعليم المدينة المنورة: استمرار تعليق الدراسة الحضورية للغد طرح تذاكر إضافية لمباراة النصر والطائي فواز الطريس يُجري جراحة ناجحة انتقادات واسعة للمفوضية الأوروبية بسبب مواصلة دعم أوكرانيا تفاعل كبير بين الطلاب والمعلمين في الحصص الافتراضية التدريب التقني بمكة: الدراسة عن بعد غدًا 15 ريالًا سعر تذكرة حفل تقديم رونالدو وفاة مأساوية لعامل في مطار أمريكي سحبه محرك طائرة وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات
أعلنت إدارة تعليم الأحساء تعليق الدراسة الحضورية اليوم؛ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وقالت الإدارة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر: تقرر تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء 10/ 6/ 1444هـ بمدارس الهجر الجنوبية والغربية، مشيرة إلى أن الدوام لليوم الدراسي سيكون لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس عبر منصة مدرستي.
في وقت سابق، أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، استمرار تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء بمدارس المنطقة؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ومديرية الدفاع المدني بالمنطقة، وحرصًا على سلامة الجميع.
وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة مدرستي.