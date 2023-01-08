تعليم الباحة: الدراسة غدًا عبر منصة مدرستي لسلامة الجميع

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أعلنت إدارة تعليم الباحة، استمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غد الاثنين؛ بناء على تقارير الأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.
وقالت إدارة التعليم في تغريدة على موقع التدوين المصغر تويتر، اليوم الأحد: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الاثنين 16/ 6/ 1444هـ بمدارس المنطقة وفي جميع القطاعات التابعة لها تعليميًّا وذلك عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
في وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم القصيم، استمرار الدراسة عن بُعد غدًا الاثنين، عبر منصة مدرستي؛ وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر استمرار الدراسة يوم غدٍ الاثنين 16/ 6/ 1444هـ عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم القصيم ومكاتب التعليم.