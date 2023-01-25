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تعليم الخرج تعلن استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا

2023-01-25 الساعة 11:32
تعليم الخرج تعلن استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الخرج، استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي، يوم غدٍ الخميس، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس بمدارس محافظتي الخرج والدلم.

وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن القرار جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

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تعليم الزلفي

كما قررت إدارة تعليم الزلفي، استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي، يوم غدٍ الخميس؛ بناءً على التقارير الواردة من الأرصاد.

وقالت الإدارة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء: بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي، يوم غدٍ الخميس 4 رجب 1444 هـ لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم الزلفي.

المجمعة

كما قررت إدارة تعليم محافظة المجمعة بالرياض، استمرار الدراسة عن بُعد غدًا الخميس عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي؛ وذلك بسبب الأحوال الجوية المتقلبة التي تشهدها المنطقة.

وقالت الإدارة في تغريدة عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر استمرار الدراسة يوم غدٍ الخميس 4 رجب 1444هـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم المجمعة.

 

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