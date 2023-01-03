تعليم الدوادمي: استمرار الدراسة المسائية اليوم عن بُعد

أعلنت إدارة تعليم الدوادمي، استمرار الدراسة المسائية اليوم الثلاثاء عن بُعد عبر منصة مدرستي، وذلك بسبب حالة الطقس غير المستقرة.

منصة مدرستي

وقالت الإدارة في بيان صادر عنها “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وبناءً على الحالة المناخية التي تشهدها المحافظة، وحرصًا على سلامة الدارسين ومنسوبي ومنسوبات مدارس التعليم المستمر بتعليم الدوادمي، تقرر استمرار الدراسة مساء اليوم الثلاثاء عن بُعد عبر منصة مدرستي”.