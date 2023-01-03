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حرصاً على سلامة الجميع

تعليم الرياض: الدراسة عن بعد غدًا

2023-01-03 الساعة 9:39
تعليم الرياض: الدراسة عن بعد غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم الرياض، استمرار الدراسة عن بعد يوم غدٍ الأربعاء؛ حرصًا على سلامة الجميع في ظل الحالة المطرية التي تشهدها المدينة.

وقالت الإدارة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: حرصًا على سلامة الجميع.. استمرار الدراسة عن بعد يوم غدٍ الأربعاء 11/ 6/ 1444هـ في جميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، وسيكون العمل والمتابعة من خلال المنصات.

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تعليم تبوك

في وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم تبوك، استمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غد الأربعاء؛ حرصًا على سلامة الطلاب.

الدراسة عن بعد

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا لهطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية تشمل مدينة تبوك وقراها ومحافظة حقل والبدع وضباء والوجه، نحيطكم باستمرار الدراسة عن بُعد عن طريق منصة مدرستي ليوم غد الأربعاء 11/ 6/ 1444؛ حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس.

 

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