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يصادف 8 يناير

تعليم الرياض يحتفي باليوم العربي لمحو الأمية ببرامج نوعية

2023-01-09 الساعة 8:41
تعليم الرياض يحتفي باليوم العربي لمحو الأمية ببرامج نوعية
المواطن - فريق التحرير

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احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض باليوم العربي لمحو الأمية 2023، والذي يصادف 8 يناير من كل عام، من خلال إقامة العديد من الفعاليات والمعارض والمناشط المختلفة.

رفع الوعي

وأوضح عبدالسلام بن إبراهيم الثميري، مدير الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي، أن الاحتفاء بهذا اليوم يأتي ضمن الجهود التي تهدف إلى رفع الوعي والحد من الأميَّة لدى أفراد المجتمع، والدعوة للالتحاق بالبرامج التعليمية النوعيّة والملائمة لاحتياجات الأميين التي وفّرتها حكومتنا الرشيدة في بلادنا الغالية.

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اليوم العربي لمحو الأمية

وأشار “الثميري” إلى أن الاحتفاء باليوم العربي لمحو الأمية يُعد مناسبةً لاستعراض الجهود المبذولة من حكومتنا الرشيدة في مجال محو الأمية والتعليم المستمر وبرامج التنمية المستدامة للتعليم في المملكة، ومنصات التعليم الإلكتروني والتي تتيح فرصة التعليم في كل زمان ومكان، منوهًا بتفوق المملكة في مجال التعليم الإلكتروني على المستوى الدولي والتوسع في مجالاته وطرقه ونشره بين كافة شرائح المجتمع عبر منصات تعليمية متعددة.

وكانت إدارة التعليم المستمر قد نظمت معرضًا بهذه المناسبة احتوى على أركان متعددة ومتنوعة من أعمال طلاب وطالبات التعليم المستمر.

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