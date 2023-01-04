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عبر منصة مدرستي

تعليم الشرقية: استمرار الدراسة عن بُعد غدًا

2023-01-04 الساعة 7:19
تعليم الشرقية: استمرار الدراسة عن بُعد غدًا
المواطن - فريق التحرير

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قررت إدارة تعليم المنطقة الشرقية، استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي، غدًا الخميس الموافق للمدارس التابعة للمنطقة.

وقالت الإدارة في بيان صادر عنها “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بتوقع هطول الأمطار، وحرصًا على سلامة الجميع تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي غدًا الخميس الموافق للمدارس التابعة لتعليم المنطقة، لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

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