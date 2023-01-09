تعليم الشرقية: الدراسة عن بعد غدًا بجميع مدارس المنطقة

أعلنت إدارة تعليم المنطقة الشرقية، استمرار الدراسة عن بعد لغد الثلاثاء، عبر منصة مدرستي؛ بسبب تقارير الأرصاد.

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الاثنين: بناء على تقارير المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر استمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي، للمدارس التابعة لمكتب تعليم النعيرية والقرية العليا والخفجي، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

حفر الباطن

وفي وقت سابق، قررت إدارة تعليم حفر الباطن تعليق الدراسة الحضورية غدًا؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الإدارة في بيان لها: إنه حرصًا على سلامة الجميع وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء 17/ 6/ 1444هـ للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومدارس مكتب التعليم بمحافظة حفر الباطن.