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بناء على تقارير الأرصاد

تعليم الشرقية: الدراسة عن بعد غدًا في النعيرية والقرية العليا والخفجي

2023-01-09 الساعة 9:31
تعليم الشرقية: الدراسة عن بعد غدًا في النعيرية والقرية العليا والخفجي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن تعليم المنطقة الشرقية عن استمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي غدًا؛ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وقال تعليم الشرقية عبر تويتر: إنه تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد) عبر ‎منصة مدرستي غدًا الثلاثاء 17/ 6/ 1444هـ للمدارس التابعة لمكتب تعليم النعيرية والقرية العليا والخفجي، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

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مدارس حفر الباطن

في وقت سابق، قررت إدارة تعليم حفر الباطن تعليق الدراسة الحضورية غدًا؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الإدارة في بيان لها: إنه حرصًا على سلامة الجميع، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء 17/ 6/ 1444هـ للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومدارس مكتب التعليم بمحافظة حفر الباطن.

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