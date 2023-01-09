تعليم الشرقية: الدراسة عن بعد غدًا في النعيرية والقرية العليا والخفجي

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أعلن تعليم المنطقة الشرقية عن استمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي غدًا؛ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وقال تعليم الشرقية عبر تويتر: إنه تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي غدًا الثلاثاء 17/ 6/ 1444هـ للمدارس التابعة لمكتب تعليم النعيرية والقرية العليا والخفجي، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.
في وقت سابق، قررت إدارة تعليم حفر الباطن تعليق الدراسة الحضورية غدًا؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقالت الإدارة في بيان لها: إنه حرصًا على سلامة الجميع، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء 17/ 6/ 1444هـ للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومدارس مكتب التعليم بمحافظة حفر الباطن.