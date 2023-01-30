تعليم العلا: الدراسة غدًا عبر منصة مدرستي

أعلنت إدارة تعليم العلا تحويل الدراسة غدًا إلى نظام الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي؛ بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني.

وقالت الإدارة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين: بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء 9/ 7/ 1444هـ بمدارس تعليم العلا لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة حائل، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.