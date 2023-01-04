تعليم القصيم: تعليق الدراسة الحضورية بسبب الأحوال الجوية

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قررت إدارة تعليم القصيم، استمرار الدراسة عن بُعد، غدًا الخميس، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
وقالت الإدارة في بيان لها “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول توقع استمرار الحالة المناخية؛ وحرصًا على سلامة الجميع فقد تقرر استمرار الدراسة عن بُعد ليوم غد الخميس 12-6-1444ﮪ عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم القصيم ومكاتب التعليم”.
وكانت إدارة تعليم القويعية أعلنت استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا الخميس بسبب الأحوال الجوية.
وقالت الإدارة في بيان صادر عنها “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي يوم غدٍ الخميس 1444/6/12هـ في جميع المدارس لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.