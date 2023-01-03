تعليم القنفذة: الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا

أعلنت إدارة تعليم القنفذة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء واستمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

الدراسة عبر منصة مدرستي

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس، فقد تقرر استمرار الدراسة بـ تعليم القنفذة عن بعد عبر منصة مدرستي يوم غدٍ الأربعاء.

تعليم العلا

في وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم العلا، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء، واستمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

الدراسة عبر منصة مدرستي

وقالت الإدارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: نظرًا لهطول الأمطار على محافظة العلا وقراها وجريان الأودية، وبناء على تعليمات الدفاع المدني، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم العلا، واستمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الأربعاء 11/ 6/ 1444هـ عبر منصة مدرستي.