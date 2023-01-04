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تعليم القويعية: استمرار الدراسة عن بُعد غدًا

2023-01-04 الساعة 4:38
تعليم القويعية: استمرار الدراسة عن بُعد غدًا
المواطن - فريق التحرير

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قررت إدارة تعليم القويعية استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا الخميس بسبب الأحوال الجوية.

وقالت الإدارة في بيان صادر عنها “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي يوم غدٍ الخميس 1444/6/12هـ في جميع المدارس لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.

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تعليق الدراسة

يذكر أن إدارة تعليم جدة قررت تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جدة ورابغ وخليص غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلنت الإدارة اليوم استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي يوم غدٍ الخميس 12 / 6 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

كما قررت إدارة تعليم الطائف تعليق الدراسة واستمرارها عبر منصة مدرستي ليوم الغد.

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