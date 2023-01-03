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تعليم الليث : استمرار تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأربعاء

2023-01-03 الساعة 5:43
تعليم الليث : استمرار تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأربعاء
المواطن - واس

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أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث عن استمرار الدراسة -عن بُعد- عبر منصة مدرستي غدٍ الأربعاء بجميع مدارس “البنين والبنات” بمحافظتي الليث وأضم.
ويأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة والأجواء الرعدية الماطرة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس.
وأهابت إدارة التعليم بكافة منسوبيها وطلابها ضرورة توخي الحيطة والحذر، والالتزام بتوجيهات وتعليمات الجهات المعنية، والابتعاد عن بطون الأودية وجريان السيول.

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