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بناء على تقارير الأرصاد

تعليم المدينة المنورة: استمرار تعليق الدراسة الحضورية للغد

2023-01-02 الساعة 8:02
تعليم المدينة المنورة: استمرار تعليق الدراسة الحضورية للغد
المواطن - واس

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أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء بمدارس المنطقة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ومديرية الدفاع المدني بالمنطقة وحرصاً على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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