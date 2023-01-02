تعليم المدينة المنورة: استمرار تعليق الدراسة الحضورية للغد

التدريب التقني بمكة: الدراسة عن بعد غدًا 15 ريالًا سعر تذكرة حفل تقديم رونالدو وفاة مأساوية لعامل في مطار أمريكي سحبه محرك طائرة وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات تعليق الدراسة الحضورية غدًا بحائل والدوادمي وعفيف أفضل 3 أهداف في الجولة الـ11 بدوري روشن الأمير هاري: أرغب باستعادة التواصل مع والدي وشقيقي أمن الطرق يحذر قائدي المركبات في الرياض تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس القويعية توقعات بأمطار غزيرة وفرص للسيول على 5 مناطق حتى صباح الغد
أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء بمدارس المنطقة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ومديرية الدفاع المدني بالمنطقة وحرصاً على سلامة الجميع.
وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.