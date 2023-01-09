تعليم النماص: استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم غد

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة ومدارس حفر الباطن اعرف قيمة حساب المواطن قبل إيداع الدفعة 62 وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال للمرة الثانية خلال يوم واحد الصين تجري مناورات حول تايوان باريس سان جيرمان يكشف برنامجه لودية نجوم النصر والهلال وظائف إدارية شاغرة في شركة الفنار ماريغا يغيب عن مواجهة الهلال ضد الرائد وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر برعاية ولي العهد.. الرياض تستضيف القمة العالمية للتقنية الحيوية سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين
أعلنت إدارة تعليم النماص تعليق الدراسة الحضورية واستمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غد الثلاثاء؛ بسبب تقارير الأرصاد.
وقالت الإدارة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين: نظرًا لما تمر به المنطقة من أجواء أدت لانعدام الرؤية، وبناء على ما رأته لجنة تعليق الدراسة، حرصًا على سلامة الجميع، تقرر استمرار الدراسة وتحويلها عن بعد ليوم غد الثلاثاء عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم النماص.
في وقت سابق، قررت إدارة تعليم حفر الباطن تعليق الدراسة الحضورية غدًا؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقالت الإدارة في بيان لها: إنه حرصًا على سلامة الجميع، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء 17/ 6/ 1444هـ للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومدارس مكتب التعليم بمحافظة حفر الباطن.