تعليم بيشة يكرم حارس مدرسة لتفانيه وحرصه على سلامة الطلاب

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كرمت إدارة تعليم بيشة، حارسة مدرسة بسبب تفانيه في أداء عمله وحرصه على سلامة جميع الطلاب أثناء اليوم الدراسي.
وقالت إدارة تعليم بيشة، في تغريدة عبر “تويتر”: “مدير تعليم بيشة يُكَرِّمُ أحد حراس المدارس نظير جهوده المتميزة التي أَظهرت تفانيه وحرصه على سلامة الطلاب أثناء أداء عمله”.
ونشرت إدارة التعليم في بيشة، صورة وثقت من خلالها تكريم حارس المدرسة وسعادته بهذا التكريم.
وعلق مطلق بن مساعد آل مطلق على الصورة بقوله “يستاهل التكريم الله يوفقه ويصلح له النية والذرية”.
وتفاعل بدر الأحمري مع تغريدة تعليم بيشة بقوله “يستاهل بو علي كل خير، عيال علي بن رده كلهم مطاليق وصالحين طالعين لأبوهم الله يرحمه ويغفر له”.