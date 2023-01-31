خالد الرفاعي: الوسط الفني جاحد وبعض الفنانين قالوا لي ما عاد نبغاك إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا القويز: رؤية 2030 تنقل السعودية لأول مرة إلى بلد مستورد للأموال تعليم تبوك: استمرار الدراسة عن بعد اليوم موجز “المواطن”.. إليك أبرز 10 أحداث في السعودية ليوم الاثنين 30 يناير الصين تمتلك 1500 رأس نووية بحلول عام 2035 الدراسة عن بعد اليوم في جامعة طيبة بفرعي ينبع وبدر اتحاد الكرة يقيم البيت السعودي في البحرين للتعريف بالثقافة الوطنية والملاعب حملة للمرور السري في الرياض توقع عدد من المخالفين رابطة العالم الإسلامي: استهداف مسجد في باكستان فعل إجرامي غادر
أعلنت إدارة تعليم تبوك استمرار الدراسة عن بُعد عن طريق منصة مدرستي اليوم الثلاثاء؛ حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس.
وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الأحوال الجوية اليوم الثلاثاء والتي تشمل منطقة تبوك ومحافظاتها، نحيطكم باستمرار الدراسة عن بُعد عن طريق منصة مدرستي اليوم الثلاثاء 9/ 7/ 1444هـ لجميع مدارس المنطقة؛ حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة حائل، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.