Icon

خالد الرفاعي: الوسط الفني جاحد وبعض الفنانين قالوا لي ما عاد نبغاك Icon إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا Icon القويز: رؤية 2030 تنقل السعودية لأول مرة إلى بلد مستورد للأموال Icon تعليم تبوك: استمرار الدراسة عن بعد اليوم Icon موجز “المواطن”.. إليك أبرز 10 أحداث في السعودية ليوم الاثنين 30 يناير Icon الصين تمتلك 1500 رأس نووية بحلول عام 2035 Icon الدراسة عن بعد اليوم في جامعة طيبة بفرعي ينبع وبدر Icon اتحاد الكرة يقيم البيت السعودي في البحرين للتعريف بالثقافة الوطنية والملاعب Icon حملة للمرور السري في الرياض توقع عدد من المخالفين Icon رابطة العالم الإسلامي: استهداف مسجد في باكستان فعل إجرامي غادر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس

تعليم تبوك: استمرار الدراسة عن بعد اليوم

2023-01-31 الساعة 12:38
تعليم تبوك: استمرار الدراسة عن بعد اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت إدارة تعليم تبوك استمرار الدراسة عن بُعد عن طريق منصة مدرستي اليوم الثلاثاء؛ حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس.

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الأحوال الجوية اليوم الثلاثاء والتي تشمل منطقة تبوك ومحافظاتها، نحيطكم باستمرار الدراسة عن بُعد عن طريق منصة مدرستي اليوم الثلاثاء 9/ 7/ 1444هـ لجميع مدارس المنطقة؛ حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس.

قد يهمّك أيضاً
Img

لقطات لـ سيول اليوم وتوقعات بانتهاء الحالة الممطرة الحادي عشر غدًا

Img

راموس قد ينضم إلى النصر بالميركاتو الصيفي

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة حائل، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 201...
السوق

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 201...

السوق
سلطان الطرب يبكي في عزاء نجله وديع...
مشاهير

سلطان الطرب يبكي في عزاء نجله وديع...

مشاهير
جامعة الملك عبدالعزيز تحول الدراسة الحضورية عن...
السعودية اليوم

جامعة الملك عبدالعزيز تحول الدراسة الحضورية عن...

السعودية اليوم
تهديدات بمقاضاة تويتر في بريطانيا
تكنولوجيا

تهديدات بمقاضاة تويتر في بريطانيا

تكنولوجيا
وظائف إدارية لدى الصندوق السعودي للتنمية بعدة...
السعودية اليوم

وظائف إدارية لدى الصندوق السعودي للتنمية بعدة...

السعودية اليوم
تشكيل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة المتوقع
آخر الاخبار

تشكيل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة المتوقع

آخر الاخبار
حالة نادرة.. سعود الطبية تنهي معاناة طفلة...
السعودية اليوم

حالة نادرة.. سعود الطبية تنهي معاناة طفلة...

السعودية اليوم
عدم التقدير بين الزوجين ينشئ أطفالًا فاقدين...
السعودية اليوم

عدم التقدير بين الزوجين ينشئ أطفالًا فاقدين...

السعودية اليوم