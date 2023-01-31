تعليم تبوك: استمرار الدراسة عن بعد اليوم

أعلنت إدارة تعليم تبوك استمرار الدراسة عن بُعد عن طريق منصة مدرستي اليوم الثلاثاء؛ حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس.

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الأحوال الجوية اليوم الثلاثاء والتي تشمل منطقة تبوك ومحافظاتها، نحيطكم باستمرار الدراسة عن بُعد عن طريق منصة مدرستي اليوم الثلاثاء 9/ 7/ 1444هـ لجميع مدارس المنطقة؛ حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة حائل، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.