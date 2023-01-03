تعليم تبوك: الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا

أعلنت إدارة تعليم تبوك، استمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غد الأربعاء؛ حرصًا على سلامة الطلاب.

الدراسة عن بعد

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا لهطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية تشمل مدينة تبوك وقراها ومحافظة حقل والبدع وضباء والوجه، نحيطكم باستمرار الدراسة عن بُعد عن طريق منصة مدرستي ليوم غد الأربعاء 11/ 6/ 1444؛ حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس.

توقعات بأمطار غزيرة

رفعَ المركز الوطني للأرصاد في تحديث له، التنبيه إلى درجة (تحذير) من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مدينة تبوك.

الحالة تستمر حتى 10 صباحًا

وبيَّن المركز أن الحالة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقطًا للبرد، وجريانًا للسيول، وانعدامًا في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أن الحالة ستستمر– بمشيئة الله– حتى الساعة الـ 10 من صباح يوم غدٍ الأربعاء.