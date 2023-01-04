تعليم شقراء: استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا

أعلنت إدارة تعليم شقراء، استمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي يوم غد الخميس، بناء على التقارير الواردة من الأرصاد.

استمرا الدراسة عن بعد

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الأربعاء: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس؛ فقد تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي يوم غدٍ الخميس 12/ 6/ 1444هـ في جميع مدارس تعليم شقراء.

المدينة المنورة

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة، استمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي؛ بناء على آثار الحالة المطرية التي مرت بها المنطقة.

الدوام عبر منصة مدرستي

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الأربعاء: بناءً على آثار الحالة المطرية التي مرت بها المنطقة، ولمتابعة أعمال التشغيل والصيانة بعدها، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الخميس 12/ 6/ 1444هـ بمدارس المدينة المنورة، والمحافظات التابعة، وذلك عبر منصة مدرستي.

تعليم القصيم

كما قررت إدارة تعليم القصيم، استمرار الدراسة عن بُعد، غدًا الخميس؛ بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت الإدارة في بيان لها: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول توقع استمرار الحالة المناخية، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بُعد ليوم غد الخميس 12/ 6/ 1444ﮪ عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم القصيم ومكاتب التعليم”.