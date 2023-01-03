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تعيين رئيس جديد لأركان الجيش الإماراتي

2023-01-03 الساعة 11:30
تعيين رئيس جديد لأركان الجيش الإماراتي
المواطن - فريق التحرير

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عين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا جديدًا لأركان القوات المسلحة.

مرسوم اتحادي

وأصدر بن زايد، اليوم الثلاثاء، مرسومًا اتحاديًا بشأن تعيين الفريق الركن مهندس عيسى سيف محمد المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدرجة وزير.

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وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره. كما أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مرسوماً اتحاديًا بتعيين حمد محمد ثاني الرميثي، مستشار الشؤون العسكرية لرئيس الدولة بدرجة وزير.

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