تعيين رئيس جديد لأركان الجيش الإماراتي

سدايا تعلن عن وظائف في عدة تخصصات تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 32 ضبط مواطنة ومواطن تورطا بجريمة مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف مشاهد مذهلة لجريان وادي العقيق بالمدينة المنورة أمانة المدينة المنورة تسمح لموظفيها بالخروج مبكراً نظراً للتقلبات الجوية الراجحي يرعى حفل إخاء السنوي وينوه بدعم القيادة للأيتام مشاهد لهطول أمطار غزيرة على حي الورود بجدة صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف شاغرة في الرياض وظائف لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عذيب: توقيع عقدين مع إمارتي نجران وتبوك بقيمة 105 ملايين ريال
عين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا جديدًا لأركان القوات المسلحة.
وأصدر بن زايد، اليوم الثلاثاء، مرسومًا اتحاديًا بشأن تعيين الفريق الركن مهندس عيسى سيف محمد المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدرجة وزير.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره. كما أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مرسوماً اتحاديًا بتعيين حمد محمد ثاني الرميثي، مستشار الشؤون العسكرية لرئيس الدولة بدرجة وزير.