تعيين عبدالله العنزي متحدثًا رسميًّا لوزارة الشؤون الإسلامية

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أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الأحد، قرارًا يقضي بتكليف عبدالله بن يتيم العنزي متحدثًا رسميًّا للوزارة لمدة عام.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص وزير الشؤون الإسلامية على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة لبيان برامج وأعمال الوزارة في ضوء رسالتها السامية.
ويعد العنزي من الكفاءات الإعلامية المتميزة بالوزارة، حيث كان يشغل مساعدًا للمتحدث الرسمي السابق.