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القرار لمدة عام

تعيين عبدالله العنزي متحدثًا رسميًّا لوزارة الشؤون الإسلامية

2023-01-29 الساعة 10:17
تعيين عبدالله العنزي متحدثًا رسميًّا لوزارة الشؤون الإسلامية
المواطن - فريق التحرير

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أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الأحد، قرارًا يقضي بتكليف عبدالله بن يتيم العنزي متحدثًا رسميًّا للوزارة لمدة عام.

تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص وزير الشؤون الإسلامية على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة لبيان برامج وأعمال الوزارة في ضوء رسالتها السامية.

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ويعد العنزي من الكفاءات الإعلامية المتميزة بالوزارة، حيث كان يشغل مساعدًا للمتحدث الرسمي السابق.

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