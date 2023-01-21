Icon

التعاون الإسلامي: حرق المصحف بالسويد عمل استفزازي مرفوض Icon صالح الصقري يعتذر لـ الاتحاد وجماهيره Icon الحجرف: إحراق المصحف في السويد يؤجج مشاعر المسلمين حول العالم Icon بالتكبير.. متظاهرون يحاولون اقتحام قنصلية السويد بإسطنبول Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي Icon تغريم ريشي سوناك لعدم ارتدائه حزام الأمان Icon أشرف حكيمي: سعيد بتكريمي في Joy Awards Icon هيفاء بنت محمد تشارك في رسم جدارية بالعلا Icon القيمة السوقية لـ ماركوس أمارال نجم الأهلي الجديد Icon العمرو: مخرجات الملتقى العلمي لأبحاث الحج ستصب لمصلحة خدمة ضيوف الرحمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
يتراوح قدرها بين 100 إلى 500 جنيه إسترليني

تغريم ريشي سوناك لعدم ارتدائه حزام الأمان

2023-01-21 الساعة 11:16
تغريم ريشي سوناك لعدم ارتدائه حزام الأمان
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

فُرضت غرامة على رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، لعدم ارتدائه حزام الأمان، في سيارته أثناء تصوير مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

قد يهمّك أيضاً
Img

تويتر يضيف علامة التبويب For You لنسخة الويب

Img

السجن 5 سنوات عقوبة تغيير حقيقة منتج بترولي مُسعَّر

وقالت شرطة لانكشير إنها أصدرت غرامة لرئيس الوزراء البالغ 42 عامًا من لندن، وفي المقابل، قال مقر رئاسة الوزراء إن ريشي سوناك يقبل تمامًا أن هذا كان خطأ وقد اعتذر، مضيفة أنه سيدفع الغرامة المقررة.

غرامة عدم ارتداء حزام الأمان في بريطانيا

ويمكن تغريم الركاب الذين لا يرتدون حزام الأمان مبلغ 100 جنيه إسترليني، كما يمكن أن تزيد الغرامة إلى 500 جنيه إسترليني إذا تم رفع القضية إلى المحكمة.

وبحسب BBC، قال نائب رئيس الوزراء، دومينيك راب، إن سوناك يتمتع بأعلى معايير النزاهة وقد أخطأ في قضية حزام الأمان، مضيفًا أنه يقوم بعمل شاق وقدم الاعتذار عما بدر منه.

وكان رئيس الوزراء في لانكشير عندما تم تصوير الفيديو، خلال جولة في شمال إنجلترا.

وتم نشر الفيديو، للترويج للجولة الأخيرة من الإنفاق الحكومي على حساب سوناك على إنستغرام.

الغرامة الثانية لـ ريشي سوناك 

وهذه هي المرة الثانية التي يتلقى فيها سوناك إخطارًا بغرامة أثناء وجوده في الحكومة، ففي أبريل الماضي، تم تغريمه مع بوريس جونسون وزوجته كاري لخرقهما قواعد إغلاق كوفيد 19، بحضور تجمع عيد ميلاد لرئيس الوزراء آنذاك في داوننغ ستريت في يونيو 2020.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

واشنطن تطالب إيران بالإفراج غير المشروط عن...
العالم

واشنطن تطالب إيران بالإفراج غير المشروط عن...

العالم
إغلاق عقبة المحمدية بمحافظة الطائف مؤقتًا
السعودية اليوم

إغلاق عقبة المحمدية بمحافظة الطائف مؤقتًا

السعودية اليوم
وظائف بشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”
السعودية اليوم

وظائف بشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”

السعودية اليوم
أمانة الحدود الشمالية تطرح 5 فرص استثمارية...
السعودية اليوم

أمانة الحدود الشمالية تطرح 5 فرص استثمارية...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع الخطوط القطرية بالدمام
وظائف

وظائف شاغرة في فروع الخطوط القطرية بالدمام

وظائف
جازان الأعلى حرارة بـ 30 مئوية وطريف...
السعودية اليوم

جازان الأعلى حرارة بـ 30 مئوية وطريف...

السعودية اليوم
الهلال يتفوق على ضمك بهدف بالشوط الأول
الرياضة

الهلال يتفوق على ضمك بهدف بالشوط الأول

الرياضة
توقعات باستمرار هطول الأمطار على المملكة حتى...
السعودية اليوم

توقعات باستمرار هطول الأمطار على المملكة حتى...

السعودية اليوم