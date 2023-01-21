تغريم ريشي سوناك لعدم ارتدائه حزام الأمان

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فُرضت غرامة على رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، لعدم ارتدائه حزام الأمان، في سيارته أثناء تصوير مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت شرطة لانكشير إنها أصدرت غرامة لرئيس الوزراء البالغ 42 عامًا من لندن، وفي المقابل، قال مقر رئاسة الوزراء إن ريشي سوناك يقبل تمامًا أن هذا كان خطأ وقد اعتذر، مضيفة أنه سيدفع الغرامة المقررة.
ويمكن تغريم الركاب الذين لا يرتدون حزام الأمان مبلغ 100 جنيه إسترليني، كما يمكن أن تزيد الغرامة إلى 500 جنيه إسترليني إذا تم رفع القضية إلى المحكمة.
وبحسب BBC، قال نائب رئيس الوزراء، دومينيك راب، إن سوناك يتمتع بأعلى معايير النزاهة وقد أخطأ في قضية حزام الأمان، مضيفًا أنه يقوم بعمل شاق وقدم الاعتذار عما بدر منه.
وكان رئيس الوزراء في لانكشير عندما تم تصوير الفيديو، خلال جولة في شمال إنجلترا.
وتم نشر الفيديو، للترويج للجولة الأخيرة من الإنفاق الحكومي على حساب سوناك على إنستغرام.
وهذه هي المرة الثانية التي يتلقى فيها سوناك إخطارًا بغرامة أثناء وجوده في الحكومة، ففي أبريل الماضي، تم تغريمه مع بوريس جونسون وزوجته كاري لخرقهما قواعد إغلاق كوفيد 19، بحضور تجمع عيد ميلاد لرئيس الوزراء آنذاك في داوننغ ستريت في يونيو 2020.