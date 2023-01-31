تغيير ملامح المركبة اللافت للنظر يعرضك للغرامة

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أكد المحامي ثامر آل محيسن، أن تغيير ملامح المركبة بما يوحي بأن هناك تغييرًا لافتًا للنظر، يؤدي إلى إيقاف المركبة وتحرير المخالفة وفقا للنظام.
فيديو | المحامي ثامر آل محيسن: تغيير ملامح المركبة بما يوحي بأن هناك تغييرا لافتا للنظر يؤدي إلى إيقاف المركبة وتحرير المخالفة وبحسب حجم السيارة تكون قيمة الغرامة #الإخبارية#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/xfqBS16g7sقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 30, 2023
وقال ثامر آل محيسن، في مداخلة عبر قناة “الإخبارية”: “إن تغيير ملامح المركبة بما يوحي بأن هناك تغييراً لافتاً للنظر يؤدي إلى إيقاف المركبة وتحرير المخالفة وبحسب حجم السيارة تكون قيمة الغرامة”.
وأضاف : “إذا تم إيجاد تغيير جذري، تعد مخالفة مرورية ويتم إيقافها، وهناك العديد من المخالفات؛ حيث يتم تقديرها حسب نوع السيارة، ويتكفل صاحب المركبة أيضًا بتكاليف نقل المركبة وفقا لنظام المرور”.