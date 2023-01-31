تغيير ملامح المركبة اللافت للنظر يعرضك للغرامة

أكد المحامي ثامر آل محيسن، أن تغيير ملامح المركبة بما يوحي بأن هناك تغييرًا لافتًا للنظر، يؤدي إلى إيقاف المركبة وتحرير المخالفة وفقا للنظام.

مخالفات تستوجب العقوبة

وقال ثامر آل محيسن، في مداخلة عبر قناة “الإخبارية”: “إن تغيير ملامح المركبة بما يوحي بأن هناك تغييراً لافتاً للنظر يؤدي إلى إيقاف المركبة وتحرير المخالفة وبحسب حجم السيارة تكون قيمة الغرامة”.

وأضاف : “إذا تم إيجاد تغيير جذري، تعد مخالفة مرورية ويتم إيقافها، وهناك العديد من المخالفات؛ حيث يتم تقديرها حسب نوع السيارة، ويتكفل صاحب المركبة أيضًا بتكاليف نقل المركبة وفقا لنظام المرور”.