تغيير ملعب مباراة ضمك والفتح

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أمس الثلاثاء، نقل مباراة ضمك والفتح، المقرر إقامتها بعد غدٍ في الجولة الـ14 من دوري روشن، من ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، إلى ملعب نادي ضمك.

مباراة ضمك والفتح

وذكر الحساب الرسمي لـ بطولة دوري روشن السعودي عبر “تويتر” أن نقل المباراة، وتغيير الملعب جاء بسبب تقرير فريق العمل المختص على فحص منشأة نادي ضمك الرياضية والمتضمن إفادة بجاهزية المنشأة المذكورة لاستضافة بعض مباريات مسابقة دوري روشن موسم 2022/ 2023.

وستنطلق مباراة ضمك ضد الفتح، مساء بعد غد الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة.