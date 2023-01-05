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بسبب الجولة الـ14 من دوري روشن

تغيير مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي

2023-01-05 الساعة 2:35
تغيير مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تغيير مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.

نصف نهائي كأس السوبر السعودي

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد الهلال، عند الساعة السادسة مساء يوم الخميس الموافق 26 يناير، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

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الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وفي مواجهة قوية بنصف نهائي كأس السوبر السعودي، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره النصر، على استاد الملك فهد الدولي، عند الساعة التاسعة مساء يوم الخميس 26 يناير أيضًا.

النصر والاتحاد -تاليسكا
مباراة النصر والاتحاد

ومن المقرر أن يُقام نهائي كأس السوبر السعودي، يوم الأحد الموافق 29 يناير، عند الساعة الثامنة مساء، على استاد الملك فهد الدولي.

كأس السوبر السعودي
كأس البطولة – المصدر @SaudiSuperCup

تعديل موعد مباريات الجولة الـ14

وجاء تغيير مواعيد مباريات نصف نهائي كأس السوبر، بعد تعديل موعد مباريات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

كأس السوبر السعودي
مواعيد السوبر السعودي – المصدر @SaudiSuperCup

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