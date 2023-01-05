تغيير مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تغيير مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد الهلال، عند الساعة السادسة مساء يوم الخميس الموافق 26 يناير، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
وفي مواجهة قوية بنصف نهائي كأس السوبر السعودي، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره النصر، على استاد الملك فهد الدولي، عند الساعة التاسعة مساء يوم الخميس 26 يناير أيضًا.
ومن المقرر أن يُقام نهائي كأس السوبر السعودي، يوم الأحد الموافق 29 يناير، عند الساعة الثامنة مساء، على استاد الملك فهد الدولي.
وجاء تغيير مواعيد مباريات نصف نهائي كأس السوبر، بعد تعديل موعد مباريات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.