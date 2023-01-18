تفاصيل اتفاق فينسنت أبو بكر مع بشكتاش

يبدو أن المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر في طريقه للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الشتوي الحالي.

الرحيل بعد ضم رونالدو

وأُثيرت حالة من الجدل بشأن مصير أبو بكر مع النصر، بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي بعقد ممتد حتى عام 2025.

وأكدت تقارير بعد ذلك أن إدارة النصر تراجعت عن قرارها بشأن رحيل فينسنت أبو بكر، على أن يتم استبعاد غيسلان كونان من قائمة الفريق الأول لكرة القدم، لمعاناته من إصابة في الركبة.

فينسنت أبو بكر يتفق مع بشكتاش

وأشار موقع sportglitz، إلى أن فينسنت أبو بكر أنهى عقده مع النصر، وسيصل إلى تركيا، اليوم الأربعاء، من أجل توقيع عقد مع بشكتاش لمدة عامين ونصف العام، دون الإعلان عن الراتب الذي سيتقاضاه.

وفي السياق ذاته، أكد موقع camfoot، أن نادي بشكتاش دخل في مفاوضات لعدة أيام مع فينسنت أبو بكر، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق، للانضمام إلى صفوفه في صفقة انتقال حر، لمدة عامين والنصف، مع خيار التمديد لعام آخر.

وأوضح موقع actucameroun، أنه وفقًا لعدة مصادر؛ فإن أبو بكر وقع مع بشكتاش بشكل رسمي، وسيحصل على 2.5 مليون يورو سنويًا، وذلك بعد رحيله عن النصر، من أجل تسجيل رونالدو في قائمته رسميًا.

وسبق أن لعب فينسنت أبو بكر صاحب الـ30 عامًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش مرتين الأولى في موسم 2016/ 2017، وكانت الولاية الثانية في موسم 2020/ 2021، وتوج خلالها بثنائية الدوري والكأس.