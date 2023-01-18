تفاصيل الحجز بعد إتمام التقديم على الحج

أوضحت وزارة الحج والعمرة، تفاصيل الحجز التي تظهر للمتقدم من داخل المملكة على لوحة المستخدم بعد إتمام التقديم على حج عام 1444 هــ بشكل كامل عبر موقع الوزارة أو تطبيق نسك.

تفاصيل الحجز

وأشارت الوزارة في إنفوجراف صادر عنها إلى أن تفاصيل الحجز التي تظهر للمتقدم، بعد إتمام حجز الحج بشكل كامل تشتمل على:

رقم الحجز.

المعلومات الشخصية للمتقدم والمرافقين.

حالة الحجز: مؤكد / غير مؤكد (ويمكن تأكيد الحجز بعد استكمال السداد).

تفاصيل الحساب البنكي للمتقدم.

تفاصيل فاتورة الحجز.

تفاصيل الباقة المختارة.

شروط وأحكام الحجز.

اشتراطات أداء حج هذا العام.

موقع وبيانات التواصل مع منشأة الحج المرخصة لخدمة الحجاج من داخل المملكة.

التسجيل المبكر

ولا تزال وزارة الحج والعمرة تواصل استقبال طلبات التسجيل المبكر للحجاج من داخل المملكة عبر موقع الوزارة وتطبيق “نسك” للراغبين في أداء مناسك الحج للعام 1444 هـ.