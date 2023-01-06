تفاصيل القبض على لاعب كرة قدم في باريس

أُلقي القبض على لاعب كرة القدم، جان مانويل نيدرا وصديقته في مطار شارل ديغول في باريس، بعد العثور على 100 كيلوغرام من الكوكايين في حقائب السفر.

القبض على لاعب كرة قدم

وأشارت صحيفة “ديلي ستار”، إلى أنه تم القبض على لاعب منتخب مارتينيك الدولي السابق ونادي إيجلون دي لامينتين الحالي في دوري الدرجة الأولى في الدولة الكاريبية، في المطار نهاية الأسبوع، وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أن جان مانويل نيدرا صاحب الـ29 عامًا، مثل أمام قاضي التحقيق مع صديقته.

وظهر جان مانويل نيدرا لأول مرة مع مارتينيك في عام 2012، وذلك بعد أن قضى فترات في صفوف نادي مارينويز الأمريكي، كما شارك في الكأس الذهبية للكونكاكاف، وخاض العديد من المواجهات الدولية.

تعليق النادي

وأصدر نادي نيدرا بيانًا بشأن هذا الحادث، وتعهد بالعمل على حماية الشباب من المخاطر المصاحبة، وعلق قائلًا: “علمنا بدون معرفة درجة تورطه أن أحد لاعبينا اعتقل في باريس بتهمة تهريب المخدرات“.