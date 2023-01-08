تفاصيل عرض الهلال الضخم لضم ميسي

كشفت تقارير إعلامية تفاصيل عرض نادي الهلال الضخم، لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

تفاصيل العرض

وذكر الإعلامي خالد الذياب عبر “تويتر” أن الهلال جهز عرضًا قدره 300 مليون يورو لضم النجم الأرجنتيني، وقد يصل العرض إلى 400 مليون يورو.

وأضاف الذياب أن اللاعب الأرجنتيني يُرحب بالفكرة مستقبلًا.

ميسي يُرحب بالعرض مستقبلًا

وفي السياق ذاته، ذكرت قناة TYC الأرجنتينية بجانب تقارير إعلامية أخرى أن الهلال سيدخل في مفاوضات جادة مع البرغوث الأرجنتيني صيف العام الحالي ردًا على تعاقد نادي النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان الناقد الرياضي محمد العنزي أعرب عن أمنياته بانضمام ليونيل ميسي لصفوف النصر واللعب بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتحدث العنزي في برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “الهلال والاتحاد استحقا العقوبة في قضية كنو وحمدالله، كان يجب عليهما دراسة القوانين جيدًا قبل الدخول في الصفقتين”.

وأضاف العنزي: “تصرف الهلال الخاطئ حرمه من الدخول في المنافسة على صفقة رونالدو، وبالطبع صفقة رونالدو أهم من صفقة محمد كنو”.

وتابع: “النصر قادر على أن يُخلص أي صفقة، الهلال والنصر تنافسا على ضم تاليسكا، والنصر حسم الصفقة لصالحه”.

وأضاف: “أتمنى وجود ميسي في النصر مع رونالدو، والحلم يكون علمًا، لماذا لا يتحقق هذا الأمر سنرى”.