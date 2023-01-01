Icon

السعودية تقتحم مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب Icon تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 Icon سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد Icon المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية Icon الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية Icon في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح Icon الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر Icon القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
راح ضحيتها 3 فتيات وشاب كانوا نائمين

تفاصيل مثيرة لجريمة قتل بشعة هزت واشنطن

2023-01-01 الساعة 10:28
تفاصيل مثيرة لجريمة قتل بشعة هزت واشنطن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كُشفت مؤخرًا تفاصيل مثيرة” للمتهم الأول في جريمة القتل الرباعية التي هزت الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي.

وتعود الجريمة إلى نوفمبر الماضي، حين قتل أربعة طلاب من جامعة آيداهو، بطريقة بشعة، داخل منزل مشترك لهم قرب الحرم الجامعي.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف شاغرة للجنسين في النهدي الطبية

Img

شروط رفع دعوى ضد المكفول

التفاصيل

وكان الضحايا وهم طلاب الجامعة، 3 فتيات وشاب، يقطنون معًا في المنزل الذي يقع بمدينة موسكو في ولاية آيداهو الأميركية، وتتراوح أعمارهم بين 20 و21 عامًا.

وكان المنزل به شابتان أيضًا، لم يتعرضا للقتل، وظلتا نائمتين في الطابق الأول، بينما تم نحر أصدقائهما في الطابقين الثاني والثالث، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

واستيقظت إحدى الفتيات صباحًا لتجد جثث أصدقائها، فأبلغت الشرطة، وبدأ اللغز الغريب.

وأعلنت الشرطة الأمريكية قبل أيام، أنها ألقت القبض على شاب متهم بارتكاب الجريمة، في ولاية بنسلفانيا البعيدة.

من المتهم؟

المتهم هو براين كوبيرغر، 28 عامًا، وهو طالب دكتوراه قسم العدالة الجنائية وعلم الجريمة، في جامعة ولاية واشنطن، القريبة جدًا من جامعة آيداهو (16 كم).

وألقي القبض على براين أثناء قضائه عطلة الأعياد في منزل عائلته بولاية بنسلفانيا، وكان الدليل الرئيسي للقبض عليه، سيارته البيضاء، التي شوهدت خارج منزل الضحايا وقت الجريمة.

أكبر لغز يحير المتابعين للقضية، هو غياب الدافع الواضح، فـبراين كان طالب دكتوراه في جامعة أخرى، وليس له علاقة بالضحايا، كما أنه يكبرهم ب8 أعوام.

واللغز الثاني هو سلاح الجريمة، الذي لم يعثر عليه حتى الآن، ويعتقد إنه سكين صغير.

تفاصيل غريبة

وكذلك من التفاصيل الغريبة، هي إعلان الشرطة إن القاتل دخل المنزل فجرًا “بنية ارتكاب جريمة القتل”، ولم يكن القرار فجائيًا، بسبب موقف معين أو حالة غضب خاصة.

كما أن الجريمة ارتكبت أثناء نوم الضحايا في أسرتهم، ولم يتم قتل الشابتين النائمتين في الطابق الأول، وهو قرار غير مفهوم حتى الآن.

براين غريب الأطوار

وبدأت مصادر أميركية مثل نيويورك بوست، بالتحرك لمعرفة شخصية المتهم براين كوبيرغر، فكشفت بعضًا من تفاصيل حياته المريبة.

القصة الأولى، تعود لصاحب حانة كان يرتادها براين دائمًا. صاحب الحانة أكد أن براين يأتي بمفرده ويجلس بمفرده، كما أنه يوجه تعليقات مريبة للفتيات والعاملات في المكان، مثل محاولاته معرفة موعد انتهائهم من العمل.

صاحب الحانة واجه براين وطلب منه عدم مضايقة الفتيات، ليقرر براين التوقف عن الارتياد للمكان.

القصة الأولى تعود لزميله في الجامعة، الذي قال إن براين “واثق من نفسه ولكنه غريب الأطوار”، مشيرًا إلى إنه كان دائمًا ما يحاول أن يندمج مع المجموعة، لكنه غريب الأطوار بتعليقاته وتصرفاته، التي لم تجعله شخصًا ذا شعبية كبيرة.

وستبدأ محاكمة براين يوم الثلاثاء، بينما تواصل وسائل الإعلام الأمريكية كشف تفاصيل الجريمة المحيرة، التي راح ضحيتها 4 طلاب بدون سبب واضح.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات لتكريم جيرو بمقر إقامة منتخب فرنسا...
الرياضة

لقطات لتكريم جيرو بمقر إقامة منتخب فرنسا...

الرياضة
جوجل تطلق ميزة جديدة لزوار كأس العالم
كأس العالم

جوجل تطلق ميزة جديدة لزوار كأس العالم

كأس العالم
لقطات من معرض جدة للكتاب 2022
حصاد اليوم

لقطات من معرض جدة للكتاب 2022

حصاد اليوم
اتفاقيات لـ سابك في بولندا لتقديم حلول...
السعودية اليوم

اتفاقيات لـ سابك في بولندا لتقديم حلول...

السعودية اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار

وظائف
الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية حول تايوان
العالم

الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية حول تايوان

العالم
الباطن يعبر الرائد ويصعد لربع نهائي كأس...
آخر الاخبار

الباطن يعبر الرائد ويصعد لربع نهائي كأس...

آخر الاخبار
تسلا تعلق إنتاج السيارات الكهربائية بمصنع شنغهاي
العالم

تسلا تعلق إنتاج السيارات الكهربائية بمصنع شنغهاي

العالم