تفاصيل مشادة نجم الهلال مع حارس الفيحاء

الفيحاء لنهائي كأس السوبر السعودي ضبط 1791 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة فلسطين تقرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل الدول الغنية استحوذت على معظم حبوب أوكرانيا السجن 5 سنوات لمن يسيء استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك مطار الملك خالد الدولي يطلق عربات التسوق الذكية الغذاء والدواء: احذروا شراء المنتجات المنتفخة والمثقوبة والصدئة فضيحة تطال نجل رئيس الوزراء الياباني في أوروبا لحظة اعتقال عشرات الدواعش شمال شرق سوريا
دخل اللاعب علي البليهي، مدافع الفريق الكروي الأول بـ الهلال، في مشادة مع الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى نادي الفيحاء، وذلك بعد نهاية مباراة الفريقين أمس الخميس في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
وكانت عدسات الكاميرا التقطت حارس الفيحاء وهو في طريقه إلى الخروج من أرضية ملعب الملز، ليدخل في حوار مع علي البليهي، فما كان من الأخير إلا أنه دخل في مشادة كلامية مع حارس الفيحاء، حيث تم التفريق بين اللاعبين قبل تطور المشادة.
وعلق علي النمر لاعب الفيحاء على الواقعة قائلًا في قناة SSC: “علي البليهي حاول استفزاز حارسنا وذهبت لإبعاده حتى لا يحصل حارس الفيحاء على بطاقة حمراء لأننا نحتاجه في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل”.
#برا_18 | علي النمر – لاعب نادي #الفيحاء
علي البليهي حاول استفزاز حارسنا وذهبت لإبعاده حتى لايتلقى الكرت الأصفر الثاني.#SSC pic.twitter.com/c0PgUCuPcP
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 26, 2023
وانطلقت مواجهة الفيحاء ضد الهلال التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، قبل أن ينجح الفريق الفيحاوي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 21 من هجمة مرتدة سريعة.
وجاء الهدف بعد انطلاقة سريعة، ليتلقى باولينيو تمريرة ويسدد بقوة، ويهز شباك عبدالله المعيوف بالهدف الأول، وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بحثًا عن تعديل النتيجة سريعًا.
وتعرض نجم الزعيم، عبدالله الحمدان لعرقلة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء، سددها سالم الدوسري عند الدقيقة 26، إلا أن فلاديمير ستويكوفيتش، تألق وتصدى لها، ليُحافظ على تقدم فريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفيحاء ضد الهلال.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريقان بقوة، ونجح الفريق الفيحاوي في تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ عند الدقيقة 56، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لينتفض الهلال أملًا في هز الشباك.
واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد في المباراة، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد أزرق الرياض، وصعوده إلى النهائي.