تفاصيل مشادة نجم الهلال مع حارس الفيحاء

دخل اللاعب علي البليهي، مدافع الفريق الكروي الأول بـ الهلال، في مشادة مع الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى نادي الفيحاء، وذلك بعد نهاية مباراة الفريقين أمس الخميس في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وكانت عدسات الكاميرا التقطت حارس الفيحاء وهو في طريقه إلى الخروج من أرضية ملعب الملز، ليدخل في حوار مع علي البليهي، فما كان من الأخير إلا أنه دخل في مشادة كلامية مع حارس الفيحاء، حيث تم التفريق بين اللاعبين قبل تطور المشادة.

وعلق علي النمر لاعب الفيحاء على الواقعة قائلًا في قناة SSC: “علي البليهي حاول استفزاز حارسنا وذهبت لإبعاده حتى لا يحصل حارس الفيحاء على بطاقة حمراء لأننا نحتاجه في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل”.

#برا_18 | علي النمر – لاعب نادي #الفيحاء علي البليهي حاول استفزاز حارسنا وذهبت لإبعاده حتى لايتلقى الكرت الأصفر الثاني.#SSC pic.twitter.com/c0PgUCuPcP — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 26, 2023

الفيحاء يُقصي الهلال

وانطلقت مواجهة الفيحاء ضد الهلال التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، قبل أن ينجح الفريق الفيحاوي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 21 من هجمة مرتدة سريعة.

وجاء الهدف بعد انطلاقة سريعة، ليتلقى باولينيو تمريرة ويسدد بقوة، ويهز شباك عبدالله المعيوف بالهدف الأول، وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بحثًا عن تعديل النتيجة سريعًا.

وتعرض نجم الزعيم، عبدالله الحمدان لعرقلة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء، سددها سالم الدوسري عند الدقيقة 26، إلا أن فلاديمير ستويكوفيتش، تألق وتصدى لها، ليُحافظ على تقدم فريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفيحاء ضد الهلال.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريقان بقوة، ونجح الفريق الفيحاوي في تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ عند الدقيقة 56، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لينتفض الهلال أملًا في هز الشباك.

واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد في المباراة، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد أزرق الرياض، وصعوده إلى النهائي.