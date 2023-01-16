تفاصيل وفاة راعي أغنام بصاعقة رعدية في حفر الباطن

توفي صباح اليوم الاثنين، راعي أغنام هندي بالقرب من الوايلية شمال غرب محافظة ⁧حفر الباطن،⁩ إثر صاعقة رعدية ضربته أثناء مكالمة هاتفية.

تفاصيل الواقعة

وذكر سامي العنزي أن راعي أغنامهم الهندي خرج من الخيمة للخارج، وعند تأخره فقده والده ليبحث عنه فوجده متوفيًا في الخارج بالقرب من الخيمة وهاتفه بيده والسماعات بأذنيه.

وأضاف أن فرقة من الهلال الأحمر باشرت موقع الحادث وتبين عند وصولهم أنه فارق الحياة، مشيرًا إلى أن الراعي في العقد الثاني من عمره وكان يعمل لديهم منذ أكثر من 5 سنوات.

تحذير من الهاتف

من جانبه، حذر عدد من خبراء الطقس من استخدام الهاتف أثناء البرق والرعد وعدم الوقوف بالأماكن المكشوفة.

وكان المركز الوطني للأرصاد أطلق تحذيرًا لأهالي محافظة حفر الباطن باستمرار العواصف الرعدية المصحوبة بالأمطار الغزيرة حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.